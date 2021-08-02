برومو مسلسل الديب لياسر جلال يحقق 200 ألف مشاهدة على يوتيوب

حظي برومو مسلسل الديب لياسر جلال نجاحاً كبيراً، بعد طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث وصلت المشاهدات إلى 200 ألف مشاهدة منذ طرحه، خاصة أنه يعتبر من الأعمال غير المألوفة للجمهور، حيث ظهر «جلال» خلال البرومو وهو يتحول إلى ذئب.

وينافس الفنان ياسر جلال بمسلسل «الديب» بعد موسم شهر رمضان، والنجاح الذي حققه بالموسم المنصرم من خلال مسلسل «ضل راجل» مع الفنانة نرمين الفقي، ورنا رئيس ومحمود عبد المغني وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

وحظي مسلسل «ضل راجل»، بإشادات واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر بعضها محرك البحث «جوجل».

ياسر جلال يتحدث عن مسلسل «الديب»

وكان الفنان ياسر جلال، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن مسلسل «الديب» المرتقب عرضه على منصة «watch it»، من الأعمال الفنية المليئة بعناصر الإبهار والتشويق التي تخطف المشاهدين سواء من حيث الكتابة أو الإخراج، مضيفًا: «مسلسل مختلف وأتوقع له ردود فعل كثيرة حوله، ويكفي أنه بعيد عن المط والتطويل ولكن أحداثه كلها جذابة».

برومو مسلسل الديب يحظى بإشادات جمهور سوشيال ميديا

ونال البرومو إشادات عديدة من الجمهور عبر السوشيال ميديا، حيث ظهر الفنان خلال الإعلان التشويقي للمسلسل وهو يتحول لذئب، ويعتبر من الأعمال الصعبة، التي تتطلب شكل وطريقة مختلفة في استخدام الجرافيك.

معلومات عن مسلسل الديب للفنان ياسر جلال

والعمل من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة «watch It»، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبد الحليم وتدور قصته في إطار تشويقي، ولم يُكشف عن أبطال المسلسل حتى الآن.