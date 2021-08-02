«واما» يحتفل بتحقيق أغنية «نجمة معدية» 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

احتفل فريق «واما» بتحقيق أغنية «نجمة معدية»، 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وعلق أحمد فهمي، أحد أعضاء فريق «واما» على عدد مشاهدات الأغنية، قائلا عبر «إنستجرام»: «الحمد لله (نجمه معدية) 4 مليون مشاهدة.. مبسوطين جدا بردود الأفعال وشكرا لكل واحد حب الأغنية».

وتقول كلمات الأغنية:

نجمه معدية.. لا لا لا لا

طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية

عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي

يا أرض اتهدي ما عليكي قدي

وشوف الحلو أما بيحلو

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه….لا لا لا لا

نزلت م الدائري حلو الوش يا ناس دائري

لأ مش ممكن لأ تبهري

عدي الوقت الوقت جري جري جري

وعالي الجو الجو الجو

عالي الجو الجو

مندي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي يا أرض اتهدي ما عليكي قدي

وشوف الحلو أما بيحلوا

وعالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه…لا لا لا لا

عدت م الكمين اللي واقف على اليمين

اول طريق العلمين طب وخدانا لحد فين

عدت م الكامين اللي واقف على اليمين

اول طريق العلمين طب وخدانا لحد فين

ما إتسحلنا واللي ساحل خد وردي ورمش كاحل

فجأه لقينا نفسنا في الساحل

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

عالي الجو

مروق كله يصحصح كله يفوّق عالي الجو

نسمه بحر يا ناس متشوق شوف الحلو أما بيحلوا

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم.. ومحدش عارف مين ديه

يذكر أن آخر أغاني «واما» كانت «الصيف ابتدى»، والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، بالتعاون مع «هاي واي»، ويأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية «شمس بحر»، وتم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.