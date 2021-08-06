عبد المحسن سلامة: إنشاء قناة لمؤسسة الأهرام على «يوتيوب» قريبا

قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، إن «الأهرام» أحد رموز القوى الناعمة المصرية، ولنا الحق بالفخر في مصر بأن لدينا مؤسسة صحفية تضرب بجذورها في الأعماق عبر 145 عاما بشكل متصل، ونجحت في تسجيل تاريخ مصر بالصورة والكلمة، وهي أقدم مؤسسة صحفية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وثاني أقدم مؤسسة صحفية في العالم بعد «نيويورك تايمز».

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المؤسسة مرت بعدد من المراحل، أولها مرحلة التأسيس، أعقبها مرحلة التأميم في عهد الراحل محمد حسنين هيكل، وما صاحب ذلك من تطوير كبير في الشكل والمضمون والمحتوى، ثم مرحلة إبراهيم نافع، وما صاحبها من تحويلها لمؤسسة كبرى لها أذرع اقتصادية وتعليمية وجامعة ومشروعات متنوعة، وحاليا دخلت المؤسسة المرحلة الرابعة وهي التعافي من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر وكل المؤسسات الصحفية.

وأوضح أن المؤسسة لديها إصدارات إلكترونية وبها بث تجريبي للراديو عبر الإنترنت، ونحن الآن، بصدد إنشاء قناة على «يوتيوب» تمهيدا ليكون لدينا المؤسسة الإعلامية الذكية المتكاملة التي تستند على أذرع اقتصادية قوية.

وأكد أن هناك حالة من التعافي بالمؤسسات الصحفية، في مسارين، بإنهاء الفجوة التمويلية ما بين الإيرادات والمصروفات، وجرى إنهاء الكثير من تلك النقاط خلال الـ3 سنوات الماضية: «لينا أراضي في الساحل الشمالي، واحنا مبيعناش حاجة ولا هنبيع، ولكن بنعمل مشاركات مع الجهات المتعددة، إحنا بالأرض وهما بالتمويل».