نقيب المهندسين: وقف إصدار تراخيص جديدة لمعاهد وكليات الهندسة

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن وزارة التعليم العالى وافقت على طلب النقابة بوقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية، فضلاً عن أن تنسيق القبول لطلاب الشعبة الرياضية فى الثانوية العامة يبدأ بمجموع 80% فأكثر للالتحاق بالمعاهد والكليات الهندسية القائمة.

هاني ضاحي: رصدنا مستندات وأختاماً مزورة في ملفات التصالح.. و300 ألف فقط قننوا أوضاعهم

وكشف نقيب المهندسين فى حواره لـ«الوطن» أنه تم ضبط عدد من المستندات المزورة خلال تقديمها فى ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء بموجب الضبطية القضائية الممنوحة للمهندسين فى هذا الشأن، وتمت إحالتها للنيابة العامة، كاشفاً أن من حصل على شهادة التصالح حوالى 300 أو 400 ألف متقدم فقط من بين 3 ملايين مخالفة، بخلاف من تقدم للتصالح ولم يستكمل أوراقه بعد انتهاء المدة التى حددتها الحكومة 31 يوليو، وفيما يلى نص الحوار:

ماذا فعلت النقابة فى ملف التعليم الهندسى لا سيما أن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بعد أسابيع؟

- فى البداية أريد أن أوضح أن مهندسى مصر هم على رأس الأيدى التى تنفذ المشروعات فى مصر سواء الإسكان أو البنية الأساسية، وهذا فخر لنا ويزيد من ذلك مشروع حياة كريمة فى أكثر من 4 آلاف قرية، وبخصوص ملف التعليم الهندسى فإن أحدث ما تم فى هذا الملف أننا تلقينا دعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والذى تحدد فيه بدء العام الدراسى الجديد، كما ناقش الاجتماع ملف التعليم الهندسى، وبالنسبة للمعاهد مش هيحصل تانى موافقات على إنشاء معاهد هندسية جديدة، وهذا قرار وزير التعليم العالى.

ما الذى جرى فى الاجتماع المذكور؟

- تقدمت نقابة المهندسين بثلاثة طلبات خلال الاجتماع شملت إجراء امتحان قدرات بعد الثانوية العامة لطلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة الذين يتقدمون للتعليم الهندسى وسيتم تطبيق ذلك من العام المقبل وسيتم عمل مجموع تكرارى طبقاً لتنسيق جديد، ثانياً فيما يتعلق بالجامعات الأهلية والخاصة طالبنا بتطبيق الساعات المعتمدة وهذا هو النظام العالمى لتطبيق الساعات على المناهج الهندسية التى تمنح التخصص وهو ملف فى مرحلة دراسة كاملة بين النقابة ولجنة قطاع التعليم الهندسى. الطلب الثالث يتعلق بالحد الأدنى للقبول فى الكليات والمعاهد الهندسية بالنسبة لطلاب شعبة الرياضة فى الثانوية العامة وهو 80%، وتم تطبيقها فعلاً وعلق عليها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حيث قال: اللى هيحكمنا المجاميع الخارجة من الثانوية العامة خاصة أن الامتحانات كانت تعتمد على الفكر وليس الحفظ حيث ستبين النتائج قدرات الطلاب.

أتوقع إعادة النظر في أمر من يرغبون بالتقدم للتصالح في البناء سواء من خلال تشريع جديد أو مهلة أو قرار سيادي.. والنقابة كان لها دور فعال

ننتقل إلى ملف التصالح على مخالفات البناء.. ماذا تتوقع بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمتقدمين باستيفاء أوراقهم السبت الماضى؟

- توقعاتى أنه سيعاد النظر فى موضوع الناس التى ترغب فى التقدم للتصالح، سواء من خلال تشريع جديد أو مهلة أو قرار سيادى، لأن مخالفات البناء 3 ملايين مخالفة، وما تم التصالح عليه حتى الآن لا يزيدون على 300 أو 400 ألف هم من حصلوا على شهادة التصالح لكن هناك من تقدم ويستكمل مستنداته الفنية التى كان آخر موعد لها أمس الأول 31 يوليو.

اشرح لنا ما قامت به نقابة المهندسين فى ملف التصالح لا سيما بعد جدل دور المكاتب الاستشارية؟

- نقابة المهندسين كان لها دور فاعل، فتقدمنا بنموذج مؤمّن وله بار كود بهدف إعداد التقارير الهندسية وبعدما عملت النقابات الفرعية حدث نوع من أنواع عدم الراحة النفسية لجهات أخرى ذات أغراض وكانوا داخلين على انتخابات نيابية، واللجنة الفنية التى كانت مشكّلة من النقابة كان الغرض منها مراجعة المستندات المقدمة وزيارة الموقع فهذا شغل هندسى، لكن يبدو أن النتائج لم تلقَ راحة وقبولاً من البعض، وتم الاتفاق مع زملائنا فى النقابات الفرعية أننا لن نعمل فى قانون التصالح والفترة المقبلة سنعمل فى إطار قانون مزاولة المهنة وهو موقف اتخذته لوضع النقاط على الحروف، لا سيما أن أول نص فى قانون النقابة أنها الاستشارى الهندسى للدولة، فلن نفرض دور النقابة بدون أن تكون لها صلاحيات حقيقية على أرض الواقع تطبق بحرفية وأمانة مهنية كاملة، أو أننا لا نتحمل مسئولية بيت يقع.

هل اختلف الوضع بعدما تردد عن عدم اشتراط الحصول على تقرير المكاتب الاستشارية؟

- اكتشفنا كم تقارير منسوبة للمهندسين وأختاماً مزورة وتمت إحالتها للنيابة العامة، لا سيما أن الضبطية القضائية بالنقابات الفرعية قاموا بدورهم، كما أن هناك بعض أصحاب المكاتب الاستشارية وافتهم المنية واستمر الذين يعملون فى هذه المكاتب فى العمل وتم اكتشاف هذا من خلال الضبطية القضائية وبمراجعة سجلات النقابة تبين أنهم متوفون.

وماذا عن اشتراطات البناء الجديدة؟

- وجود نقابة المهندسين فى الاشتراطات البنائية أو البناء الموحد به 3 أضلاع وهم المالك والمقاول والمشرف، فالمالك يستخرج رخصته، وأثناء ذلك يحتاج استمارات ومعاينة موقع، وهنا يظهر دور النقابة فى المهندس المشرف أو المهندس الاستشارى الذى يتعامل على النموذج المؤمّن، كما أن هناك عقداً ثلاثياً لكى يكون ملزماً بعدم تجاوز الأدوار المحددة كما أن هناك بيوتاً لها ترخيص وتقع المشكلة فى الإشراف الحقيقى فحكمنا هذه الجزئية وقلنا إن نقابة المهندسين هى مراقب ومنظم للمهنة، وسيتم وضع نماذج النقابة فى الاشتراطات البنائية والتى صدر بها قرارات لوزير التنمية المحلية ووزير الإسكان.

ما أبرز تعديلات لائحة نقابة المهندسين؟

- سننتهى من تعديل لائحة نقابة المهندسين فى غضون شهر، ومن أبرز هذه التعديلات تصنيف المهندسين من مهندس ممارس إلى أخصائى ثم استشارى بسنوات محددة، فضلاً عن أخلاقيات المهنة، فنحن ملتزمون بالقانون فيما يتعلق بالتأديب ولدينا لجنة تحقيق تضم عضو مجلس الدولة ولجنة شكاوى ونراجع كل المشكلات والعقوبات التى قد تصل إلى شطب العضوية إذا كان الجرم يستحق.

انتخابات المهندسين

أدرس موضوع ترشحى لدورة انتخابية أخرى على مقعد نقيب المهندسين، وأريد أن أرد على بعض الشائعات التى تطلق على النقابة ومجلسها، فأنا والمجلس لا نتقاضى مليماً، كما أننى قررت منذ توليت المسئولية التنازل عن أى بدلات لصالح صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية.