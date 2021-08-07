«شعراوي» ببورسعيد: توجيهات رئاسية بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع «بيراميدز»، الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام حديثاً في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد اللواء محمود شعراوي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وزيادة الاستثمارات القائمة.

وأشار «شعراوي» إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء للنهوض بقطاع الصناعة، للإسهام في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية، وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات، واستغلال الميزات التنافسية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، حيث يُعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم في رفع اسم مصر عالياً، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدين على ضرورة دعم هذا الكيان الصناعي العملاق، الذي يسهم في دعم اقتصاد الدولة، وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط، من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها.

ويُقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، وبدأ إنتاجه عام 2019، ويُعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، مع اكتمال مراحله، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وينتج المصنع إطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي يزور بورسعيد اليوم ، في إطار جولته للوقوف ميدانياً على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وافتتاح مشروعات خدمية أخرى.