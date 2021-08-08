خطوات استعادة المظهر الحضارى للقاهرة والقضاء على القمامة

أقرت محافظة القاهرة خطة العمل والخطوات المتبعة خلال الفترة المقبلة لتحسين منظومة النظافة بالشوارع والميادين والجمع السكنى والقضاء على المشكلات والعمل على نيل رضا المواطنين، وتجميل العاصمة لاستعادة الوجه الحضارى لها، وفي هذا الصدد رصدت «الوطن» الخطوات الجارى اتباعها من قبل محافظة القاهرة بعد توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وهى كالتالى:

- إدخال شركتين للقيام بمهام النظافة فى منطقتين بالقاهرة، مع تحمل هيئة النظافة والتجميل مهام المنطقتين الجنوبية والشمالية، لإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة بشوارع وميادين العاصمة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

- على رؤساء الأحياء دور كبير فى مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم لعدم إلقاء المخلفات في الشارع.

- التشديد على رفع التراكمات اليومية من القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإعادة الشكل الجمالي والحضارى لشوارع العاصمة.

- التأكيد على أن تحسين خدمة النظافة في جميع أحياء محافظة القاهرة سيكون عاملا أساسيا في تقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة.

- مجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين فيما يخص ملف النظافة داخل نطاق المحافظة

- التأكيد على اختيار قيادات تنفيذية على مستوى متميز للقاهرة مع تضافر جهود الجميع لحل تلك المشكلة بروح فريق عمل واحد.

- مطالبة رؤساء الأحياء بالبحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة في حل تلك المشكلة.

- التواصل والتعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص الموجودة في كل حي لتقديم الدعم لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة.

- التصدى الحاسم للسيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم في أي منطقة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور.

- التشديد على رؤساء الأحياء بضرورة القيام بجولات ميدانية على مدار اليوم في نطاق عمل الحى للسيطرة على أي مخالفات فيما يخص ملف النظافة.

- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المخلفات، والمنافسة القوية بين العاملين فى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فيما يخص مستوى النظافة بالمناطق التي تعمل بها الهيئة والشركات خاصة.

- استغلال جميع الكوارد البشرية الموجودة بالهيئة وإعادة توزيع العاملين والمعدات والآلات على الأحياء.

تقديم كل التيسيرات من أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها.