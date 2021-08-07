وقف بناء مخالف وإزالة تعديات السكة الحديد.. القاهرة تضرب بيد من حديد

شهدت محافظة القاهرة، خلال الساعات الماضية، نشاطًا داخل عدد من الأحياء، وإنفاذ القانون على المخالفين، في حي البساتين قاد اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، حملة لإنفاذ القانون، والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مخالفات بناء، وجرى إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي، بالقطعة رقم 8260 بالمجاورة الثامنة في المعراج السفلي، وجرى إبلاغ مدير الإسكان بالحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، كما جرى إيقاف أعمال بناء مخالف، بالقطعة رقم 7139 بالمعراج السفلي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط نقل ثقيل مخالف

كما تحفظ رئيس حي البساتين، على 2 عربة نقل ثقيل محملين بالحجارة، مخالفين إجراءات السير بشارع غصن الزيتون بمدخل المعراج السفلي، وجرى تسليمهما لإدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على رفع وإزالة شادر أغنام بشارع شرق السكة الحديد.

إزالة تعديات السكة الحديد

كما شهدت محافظة القاهرة، تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال الإزالة لحرم السكة الحديد بنطاق حي حدائق القبة، حيث جرى إزالة التعديات على السكة الحديد، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، بحضور مساعد مدير الأمن لقطاع شمال القاهرة، ورئيس حي حدائق القبة، والأجهزة التنفيذية.

وفي إطار تنفيذ تعليمات محافظ القاهرة، بإزالة السيارات المتهالكة من الشوارع، شهد حي الوايلي، حملة لرفع السيارات المتهالكة سيئة المنظر المتروكة بالطرق العامة في نطاق الحي، لاستعادة المظهر الجمالي للشوارع.

إزالة تعارضات عدلي منصور

كما يشهد حي المطرية استمرار أعمال إزالة تعرضات محور عدلي منصور، وذلك لتسيير الحركة المرورية، والقضاء على مشكلات الزحام داخل أحياء المطرية وعين شمس والمرج والأميرية، وذلك في إطار المشروعات القومية التي تشهدها محافظة القاهرة في مجال النقل والطرق، خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.