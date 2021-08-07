«سياحة النواب» عن نقل مركب خوفو للمتحف الكبير: مصر تبهر العالم مجددا

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر أبهرت العالم ولفتت الأنظار إليها من جديد في حدث عالمي ضخم وهو نقل مركب خوفو الأول من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، حيث جرت أكبر عملية نقل أثر على مستوى العالم لمركب خوفو، الذي اكتشف عام 1954، بالجزء الجنوبي من منطقة هرم خوفو، حيث نقل المركب بواسطة عربة ذكية ذات تحكم عن بعد، استقدمت خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئته دون تفكيك.

وقالت النائبة نورا علي، أن نقل مركب خوفو خطوة مهمة وإنجاز جديد يضاف لإنجازات مصر الضخمة التي تحققت في الآونة الأخيرة، مضيفة أنه سيكون له مردود إيجابي قوي على قطاعي السياحة والآثار في هذا التوقيت المهم، التي تهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ بهذا الحجم، مشيرة إلى أن المكان الجديد أفضل من المتحف السابق، وبه تقنيات تليق بعظمة مركب الشمس، ويتيح عرض المركب بصورة أفضل في مساحة كبيرة ودرجة حرارة مناسبة للأثر العظيم.

وتابعت رئيس سياحة النواب، بأن مركب خوفو هو أضخم قطعة أثرية في العالم وطولها 43 مترا ونصف المتر، ومصنوع من خشب الأرز من لبنان، ولم يستخدم فيه مسمار واحد،.

وأشادت النائبة نورا علي بالجهود الكبيرة لوزارة السياحة والآثار، على هذا الإنجاز الكبير الضخم.