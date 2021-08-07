عمرو دياب يسخر من فتاة في حفله الأخير: «ازي ماما» و«ماما حلوة» فيديو

سخر الفنان عمرو دياب، من فتاة صورته خلال حفله الغنائي الأخير، الذي أحياه داخل أحد منتجعات الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية.

عمرو دياب لفتاة: بتصوريني من كل حتة ومن قفايا

يظهر في الفيديو، أن عمرو شعر بالضيق كثيرا، من تصوير الفتاة له طيلة الوقت، ما جعله يخرج عن شعوره قائلا: «يتصوريني من كل ناحية ومن قفايا، ده عشان السوشال ميديا»، مضيفا: «ازي ماما، ماما حلوة».

والتقط عمرو دياب صورة بطريقة السيلفي، مع نجمي فريق نادي بيراميدز لكرة القدم، رمضان صبحي وشريف إكرامي.

انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي قابلها عدد من جماهير النادي الأهلي باستياء شديد، نظرا لانتقال اللاعبين الاثنين إلى نادي بيراميدز، وبالتحديد رمضان صبحي الذى كان الأهلاوية يعتبرونه ابن النادي، وكانت تعليقاتهم تدور حول «الطموح حلو يا هضبة».

يعيش الفنان عمرو دياب، حالة من النشاط الفني خلال الأيام الجارية، فبعد أيام من طرحه لعدد من أغنياته الجديدة، سيبدأ الهضبة في إحياء الحفلات الغنائية.

فبعد أيام وبالتحديد في 13 أغسطس، سيحيي عمرو دياب أول حفل غنائي كبير لجمهوره في الساحل الشمالي، احتفالا بأغنياته الجديدة التي طرحها منذ أيام، وهي «الدنيا بترقص واتقل وأحلى ونص».

من المقرر أن يطرح عمرو دياب أغنية جديدة ورابعة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور في الحفل الجديد.

كما سيبدأ «دياب» حفله الغنائي بأداء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» بالإضافة لغناء عدد من أهم وأشهر أغنياته الأخيرة منها محسود وسهران.

كانت أغنية «أحلى ونص» لـ عمرو دياب قد تصدرت تريند «تويتر» بعد طرحها، وتداول متابعو تويتر هاشتاج «عمرو_دياب_أحلى_ونص».

وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح أغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل».

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.