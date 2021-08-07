عمرو دياب يحذف صورا جديدة لحفله الأخير حدادا على دلال عبدالعزيز.. ويعيد نشر النعي

حذف الفنان عمرو دياب، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق قليلة من نشره، وذلك بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكان الهضبة ، قد نشر عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في منطقة «رأس الحكمة»، وسرعان ما حذفه.

وعاود عمرو دياب، كتابة منشورًا جديدًا، ينعى فيه الفنانة دلال عبد العزيز، حيث كتب «خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

حسن الرداد ناعيًا دلال عبد العزيز: عمري ما شفت منك غير كل خير

وقال الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلاً: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي».

وتابع الرداد: «ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه.. هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

رامي رضوان: تشييع جثمان دلال عبد العزيز غدًا

وكان الإعلامي رامي رضوان، قد كشف عن موعد ومكان الجنازة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: لا أراكم الله مكروه في عزيزصلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامسوالعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصرنسألكم الفاتحة والدعاء