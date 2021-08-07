المطرب أدهم سليمان يستعرض مواصفات فتاة أحلامه: «يا ريت تبقى زي أمي»

قال المطرب أدهم سليمان، إن والدته كانت تخاف عليه من دخول مجال الفن والموسيقى، كما أن أول فرقة ظهر فيها هي «ختم النسر»، مشيرا إلى أن هذه الفرقة، صاحبة الفضل عليه ويُحبها كثيرًا، «أمي كانت خايفة الفن يأخذ مني وقتي وعمري»، كما أنه يُحب أداء العديد من ألوان الغناء، «بحب أعمل كل حاجة، عندي أغاني شعبي، أندر جراوند، وطرب، والبوب كلتشر».

أدهم سليمان يكشف مواصفات شريكة حياته

وعن سبب ربط اسمه بـ«فرقة الأندر جراوند»، أضاف «سليمان»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «يمكن عشان وقت ما ظهرت في 2011 كانت بداية ظهور الأندرجراوند»، «من مواصفات شريكة حياتي التي سأقضي معاها بقية عمرى، تكون شقرا».

كُرمت بجائزة أفضل مطرب صاعد العام الماضي

وتابع: «يا ريت تكون شبه والدتي، كانت بتشتغل، وبالرغم من ده، عمرها ما قصَّرت في بيتها كأم»، معربًا عن سعادته بتكريمه بجائزة أفضل مطرب صاعد العام الماضي، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز «الميما ميوزك أورد»، وأهدى تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائماً للنجاح، متمنيًا أن يقدم خلال الفترة المقبلة، أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

فكرة التمثيل ليست مستبعدة

وأردف أنه يسعى دائما لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ومن الممكن ان يظهر لجمهوره باللون الشعبي، معربًا عن أمنياته بخوض تجربة التمثيل، موضحًا: «هي فكرة ليست مستبعدة عني لأنني أحب التمثيل وهذه التجربة ستكون مفيدة لي»، وعن أغنية «يا سمرا» ولمن قام بغنائها، رد: «وقت الأغنية كان فيه حد في حياتي لكن محصلش نصيب، لكن الأغنية مالهاش علاقة والله».