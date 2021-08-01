ليلى جمال صاحبة «شئ من بعيد».. المطربة التي وجدت نجاحها في التمثيل

عرف الجمهور شكلها وبعض أغنياتها التي حققت نجاحًا، إلا أنه التناقض الذي دومًا ما يكون في الحياة، فنادرًا ما تجد أحدا من الجمهور يعرف اسمها أو يربط بأن الفنانة ليلى جمال الممثلة هي نفسها المطربة التي قدمت أغنية واحد من أشهر الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

وولدت الفنانة ليلى جمال في مثل هذا اليوم 1 أغسطس عام 1944، وكانت بداية مشوارها الفني بالغناء لما تمتعت به من صوت جميل وموهبة في الغناء كما أنها عشقت التمثيل أيضًا، وكانت أول أغنية لها بصوتها في السينما من خلال التعاون مع الموسيقار بليغ حمدي بفيلم «معسكر البنات» عام 1967 وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي.

لتستمر بعد ذلك الفنانة الراحلة ليلى جمال في تقديم عدد من الأغاني في الأفلام السينمائية، كما سجلت عددا من الأغنيات في الإذاعة المصرية والتي تعاونت من خلالها مع عدد من كبار الملحنين والمؤلفين، إلا أن نجاحها الأكبر جاء من خلال أغنية فيلم «النداهة» عام 1975 وهي أغنية «شئ من بعيد» من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

وبدأت مشوارها مع التمثيل من خلال الدراما التلفزيونية في مسلسل «السفينة التائهة» عام 1970 لتنطلق بعد ذلك في مشوارها مع التمثيل سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية لتشارك فيما يقارب الـ400 عمل فني على مدار مشوارها الفني.

ودوما ما كان يراود الفنانة ليلى جمال حلم تقديم السينما الغنائية في العديد من الأفلام مثل العديد من الفنانات إلا أنها تخصصت في السينما بتجسيد شخصية الأم، ولم تحظ بأدوار رئيسية.

وعلى الرغم من شهرتها في مجال الغناء وإعتمادها في الإذاعة المصرية كمطربة وتعاونها مع عدد من كبار الملحنين مثل منير مراد ومحمد فوزي وغنائها بعدد من الأفلام السينمائية، إلا أن ليلى جمال جاءت شهرتها الأكبر في مجال التمثيل وشاركت بعدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا لدى الجمهور مثل «يوميات ونيس، الإمام الغزالي، ابن الأرندلي، عبودة ماركة مسجلة، هوانم جاردن سيتي، أماكن من القلب و سمارة» والتي جعلت وجهها مألوفًا لدى الجمهور.

رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى جمال في 14 أبريل عام 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 70 عامًا، وكانت أخر الأعمال الفنية التي شاركت بها هو مسلسل «جبل الحلال» من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.