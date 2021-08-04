الصناعة: قرار جمهوري بترقية أعضاء بـ«التمثيل التجاري»

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بترقيات جهاز التمثيل التجاري، شمل تعيين نهى محمد كمال، مستشار تجاري، في وظيفة وزير مفوض تجاري، كما شمل القرار تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجاري.

وجاءت أسماء أعضاء التمثيل التجاري المعينين في وظيفة مستشار تجاري: تامر السيد محمد، حسام الدين هاني نجم، عمرو فاروق البكري، ياسر حسن حجازي، حسن ممدوح حريز، محمد محسن المغربي، محمد حلمي نبوي، طارق عبدالحميد قشوع، إسلام أحمد أبوزيد، سيف الله يوسف خالد، محمد حسانين إسماعيل، حازم محمود غالب، عمرو عاشور الكيلاني، المعتز بالله علي إسماعيل، شريف عبدالله عرفان، إيهاب محمد صلاح الدين، مطر حسين الموافي، وهشام محمد رشاد.

جامع: القرار يدعم توجهات الوزارة لتعزيز دور التمثيل التجاري في تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقالت وزيرة التجارة، إنّ القرار يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري، باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية لتنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.