مصدر طبي بأسيوط: نسبة الحروق بطفل قنا 90% وحالته «سيئة جدا»

أكد مصدر مسؤول بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، أن الطفل «فارس»، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي أشعل النار في نفسه بعدما سكب البنزين على جسده، أمام قبر والدته وشقيقه، حزناً على فراقهما، يعاني من حروق شديدة من الدرجة الثالثة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ«الوطن» أن الطفل مصاب بحروق بنسبة 90% من مساحة الجسم، معظمها من الدرجة الثالثة، مع حروق بكامل محيط الطرفين العلويين والسفليين، مشيراً إلى أن المريض محجوز في عناية الحروق بمستشفى الإيمان العام، وحالته العامة «سيئة جداً».

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من أمن مستشفى فرشوط، يفيد بوصول طالب من قرية «الكرنك»، في مركز أبوتشت، شمال المحافظة، مصاباً بحروق شديدة، بعدما سكب مادة مشتعلة «بنزين» على نفسه وأشعل النيران في جسده.\

ووفقاً لتحريات المباحث، تبين أن الطالب يعاني من أزمة نفسية حادة منذ مصرع والدته وشقيقه في يناير الماضي في فصل الشتاء، إثر إصابتهما بحالة اختناق أثناء التدفئة، وأنه حاول الانتحار أكثر من مرة حزناً على فراقهما.