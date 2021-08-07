رأس المال السوقي للبورصة يقفز 5.14٪ فى يوليو

سجلت جميع مؤشرات القطاعات والمؤشرات الرئيسية فى البورصة المصرية تطوراً إيجابياً خلال شهر يوليو، حيث سجل المؤشر EGX 100 متساوى الأوزان والأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 14.13%، وأغلق مسجلاً 3، 742 نقطة.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 10، 742 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 4.73%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعوداً بنسبة 18.97% مغلقاً الفترة عند 2٫763 نقطة، فيما سجل مؤشر S&P العالمى ارتفاعاً بنحو 4.4% عند الفترة مغلقاً عند 1٫816 نقطة.

وكان أكثر مؤشرات القطاعات ارتفاعاً خلال شهر يوليو، قطاع السياحة والترفيه بـ26.6%، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 19.2%، وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 16.9%. وارتفع رأس المال السوقى للأسهم بالسوق الرئيسية ليبلغ 701.6 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 667.3 بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو 5.14%، حيث مثل متوسط رأس المال السوقى فى يوليو 2021 نحو 1.15 مرة نظيره فى يوليو 2020، فيما مثل 0.92 من نظيره فى يوليو 2019 قبل بداية أزمة كورونا، وهو ما يعنى اتجاه سوق المال فى مصر إلى التعافى، ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة. فيما ارتفع رأس المال السوقى منذ بداية العام 2021 (YTD) وحتى نهاية يوليو بمعدل نمو نحو 7.8%.

وبلغت توزيعات الأرباح فى يوليو 2021 نحو 600 مليون جنيه، مقابل 2.77 مليار جنيه فى يوليو 2020، بمعدل انخفاض 78.3%، وبلغت زيادات رؤوس الأموال فى يوليو من العام الحالى 5.01 مليار جنيه.