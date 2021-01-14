رغم كورونا.. 31% زيادة في تدفقات رأس المال على مصر خلال 2020

رغم تفشي الموجة الأولى لجائحة كورونا في مصر والعالم خلال العام الماضي، نجحت مصر في جذب رؤوس الأموال على مدار عام 2020.

وشهدت مصر زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في تدفقات رأس المال المخاطر خلال عام 2020، وهو ما ساهم في زيادة حصتها من إجمالي التدفقات في المنطقة بنقطتين مئويتين لتصل إلى 17%.

وبحسب تقرير صادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة «ماجنيت» والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، جاء الارتفاع مدفوعا باستثمارات النصف الأول من العام، إذ تباطأت الاستثمارات بنسبة 58% خلال النصف الثاني بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس «كوفيد-19».

واحتلت مصر المركز الثاني في استثمارات رأس المال المُخاطر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على 56% من إجمالي التمويلات العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة «ماجنيت» والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بحصة بلغت 15% من استثمارات رأس المال المخاطر في سوق المنطقة، ارتفاعا من 11% في 2019.

واستحوذت مصر على نحو 24% من صفقات رأس المال المخاطر في المنطقة، لتأتي خلف الإمارات مباشرة التي استحوذت على 26% من الصفقات، وجاءت السعودية في المركز الثالث بنسبة 18%، بينما ارتفع التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الصفقات بالنسبة ذاتها إلى نحو 496 صفقة.

وتضاعف تمويل صناعة الأغذية والمشروبات 3 مرات ليصل إلى 122 مليون دولار، وبالمثل زاد تمويل الرعاية الصحية ثلاثة أضعاف ليبلغ 72 مليون دولار، وارتفع تمويل التجارة الإلكترونية بنسبة 24% إلى 162 مليون دولار.