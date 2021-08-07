خالد الجندي ناعيا دلال عبد العزيز: لم أدخل عزاء إلا ووجدتها تشارك فيه

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خالص التعازي والمواساة لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراعًا مع المرض، قائلا: «لحقت بزوجها الفنان الراحل سمير غانم، لهما كل الدعاء بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما خالص العزاء، كنا نتمنى لها البقاء، لكن الله آثر لها اللقاء، ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة والعفو والعافية».

الراحلة دلال عبد العزيز كانت صاحبة واجب

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الراحلة دلال عبد العزيز كانت صاحبة واجب، وكانت تُشارك الجميع في مواساتهم وعزاءهم، والربط على قلوبهم عند الأزمات والشدائد، موضحًا أنه لم يدخل عزاء إلا ووجد الراحلة دلال عبد العزيز، تُشارك أهل المتوفى العزاء، مقدمًا عزاء واجب لأسرتها وابنتيها وللزميل رامي رضوان، وللفنان حسن الرداد.

المؤتمر السنوي لدار الإفتاء المصرية كان منظم ومثمر للغاية

وعلى جانب آخر، أشاد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود دار الإفتاء لتطوير الفتوى في العصر الرقمي، وبالريادة المصرية في مجال الإفتاء التي قام بها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحًا أن المؤتمر السنوي لدار الإفتاء المصرية كان منظم ومثمر للغاية، والمؤتمر كان به احترام للرأي الأخر، والمفتون الحاضرون للمؤتمر كانوا على قلب واحد وليس بالضرورة أن يكونوا على فتوى واحدة.

الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادة والعرف والظرف والشخص

وأردف الشيخ خالد الجندي، أن موضوع المؤتمر «الفتوى في العصر الرقمي»، أمر مهم كون العالم الافتراضي له مزايا أكثر من أن تُحصى، ولكن أخطر عيوبه، أنه قد ينشر ضلالات وفتاوى لا تصلح للتعامل، مشددًا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والعادة والعرف والظرف والشخص، ولا بد أن تكون عاكسة لواقع الحال، وتعميم فتوى عبر السوشيال ميديا على العالم ظلم للناس وتقييد لحرية الاختيار عند الانسان.