«التنسيقية» تناقش سبل جذب الشركات الناشئة للعمل في مصر على «كلوب هاوس»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة نقاشية عبر تطبيق «كلوب هاوس»، اليوم، في الثامنة مساء، بعنوان خروج الشركات الناشئة من مصر، وذلك ليكون النقاش مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر، والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة، تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركزها عالميا وعربيا في تلك المجال، ويؤدي لزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر، النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولؤي الشواربي، مستثمر ملائكي، مؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية، والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بشر سوفت» والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.