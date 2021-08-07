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وزير الخارجية يغادر إلى البحرين حاملا رسالة من الرئيس السيسي للملك حمد

كتب:

الوطن
08:47 م | السبت 07 أغسطس 2021
السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية، سامح شكري، قد توجه، مساء اليوم، 7 أغسطس، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

ومن المقرر أن ينقل شكري، خلال الزيارة، رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.    

كما سيعقد وزير الخارجية، جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني. 

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