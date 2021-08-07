مهندس بالحي الحكومي: تجهيزات المباني تعدت الجيل السادس من التكنولوجيا

قال أحد المهندسين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويدعى سلامة، إنّ عدد العاملين في الحي حوالي 50 ألف عامل، لافتا إلى أن وزارة المالية تتكون وحدها من 3 مبانٍ، تشمل مبنى ديوان عام المالية، بمسطح 35 ألف متر، ومبنى الضرائب العامة، بمسطح 25 ألف متر، ومبنى مصلحة الجمارك والضرائب العقارية، بمسطح 25 ألف متر.

وأضاف «سلامة»، خلال لقائه ببرنامح «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة عن العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أنّ مبنى وزارة المالية تجاوره وزارتي التنمية المحلية والبيئة بمسطح 35 ألف متر.

وأشار إلى أن كل مبنى يتكون من 8 أدوار، منهم طابقين، أسفل الأرض كجراج بسعة 670 سيارة، «الأرقام كبيرة لأن المجمع الواحد بيشمل 5 آلاف موظف»، لافتا إلى أن العمل في الحي الحكومي بدأ في 2017، كما أن التجهيزات الخاصة بالحي تعدت الجيل السادس للتكنولوجيا، فأسطح المباني جميعها مزودة بالطاقة الشمسية.

من جانبه، قال عماد رزق، المدير الإداري لكاتدرائية ميلاد المسيح، إن آخر زيارة للبابا تواضروس بالكاتدرائية، كانت خلال رسامة الآباء الأساقفة في 6 و7 مارس الماضيين، لافتا أن البابا تواضروس يتابع تطورات الأعمال بالكاتدرئية يوميا.

وأضاف أنه ينظم داخل الكاتدرائية 3 قداسات أسبوعيا، كما جرى إضافة بعض الأيقونات، مثل أيقونة تمثل دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة لأرض مصر، كما جرى وضع أيقونة مكتوب عليها بعض الرموز الهيروغليفية وترجمتها، وتم افتتاح هذه الكاتدرائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى كتابة الأيقونات بالكاتدرائية باللغات العربية والقبطية والإنجليزية، كما وضعت أيقونة لميلاد وقيامة المسيح، موضحا «كل يوم فيه إضافات جديدة في الكاتدرائية، فمساحتها كبيرة وتسع 7300 مصلٍ»، مؤكدا أن الانتهاء من بناء الكنيسة يكون في عام، و3 أشهر يعد إعجازا.