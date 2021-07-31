تصدرها دار طباعة النقد في العاصمة الإدارية.. تعرف على عملات البوليمر

تعمل الدولة على مواكبة التطورات العالمية وذلك في شتى المجالات، وتعمل مؤخرا على إصدار عملات البوليمر، نظرا لمميزاتها العديدة الهامة، منها عمرها الافتراضي الأكبر وصديقة للبيئة ومنع انتشار الأمراض والتزوير.

عملة «البوليمر» ستصدر عن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية

وكشفت مصادر مصرفية، استعداد البنك المركزي لإصدار عملة «البوليمر» عن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية، والتي شارفت على الانتهاء، بعد أن تم تركيب آلات الطباعة الجديدة المستوردة من الخارج، حيث يجري حاليا التجارب التشغيلية لها.

وأضافت المصادر، أن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، لجميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، حيث سيتم إصدار العملة «بوليمر» من فئة 10 جنيهات.

ما هي عملات البوليمر؟

مادة البوليمر، تعتبر هي أساس صناعة العملات البلاستيكية، غير الملوثة للبيئة، والقادرة على مقاومة الماء والتلف، لذلك فهي ذات عمر طويل مقارنة العملة النقدية، حيث تنتجها أكثر من 20 دولة تنتج النقود البلاستيكية، منهم بريطانيا وأستراليا وكندا وهولندا والسويد.

وقالت دراسة كندية سابقة إن العالم يتجه لزيادة إصدار العملات البلاستيك، كونها غير مضرة بالبيئة ولانخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي، موضحة أن العملات الورقية تعادل دورتها البيئة الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.

مميزات عملات البوليمر

تمتلك عملات البوليمر، عدة مميزات، وفقا لموقع «بي بي سي» البريطاني، منها المرونة والقوة والسمك الأقل، بالإضافة إلى أن عمرها أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، وأنها أقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وصعوبة تزييفها أو تزويرها.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن للنقود البلاستيكية بدأت طباعتها من البوليمر، بأستراليا في عام 1988، وفقا لمعايير أمنية مثل النوافذ الشفافة والعلامات المائية المجهرية، والتي استمرت تسيطر على تلك الصناعة لعدة أعوام، قبل أن تنافسها بريطانيا في ذلك.

مكاسب العملات البلاستيكية

فيما فندت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، فوائد ومكاسب العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر الصديقة للبيئة، مؤكدة أن تكلفتها أقل وعمرها يفوق أضعاف العملات الورقية، وهو ما يعود بالنفع في مواجهة الاقتصاد الموازي، والقضاء على تزوير الأموال، فضلا عن السيطرة على السوق النقدية.

وقالت فهمي، لـ«الوطن»، إن عملات البوليمر تتمتع بعدة فوائد، أبرزها أنها الأفضل في التداول والاستخدام، وكونها غير ملوثة للبيئة، وتقليل نشر الأمراض، لسهولة تنظيفها وتعقيمها ضد الميكروبات والفيروسات بنسبة عالية، موضحة أنه يتم تعقيمها بالبنك عبر الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة العالية.

ولفتت إلى أن تلك العملات منتشرة بعدة دول في العالم، لذلك فإن إصدارها في مصر، يعد خطوة جيدة للغاية لمواكبة التطور العالمي، بما يسهل على المواطن والحكومة في المعاملات المالية، وإحباط عمليات تزوير الأموال والسيطرة على السوق النقدية والاقتصاد الموازي.