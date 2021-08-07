مواعيد تقديم المستندات والمقابلات لدفعتي 2016 و2017 للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة

هنأت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، 2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأكد المجلس خلال بيان له اليوم السبت، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد يتعين اتباع ما يلي..

أولا تقديم الأوراق والمستندات التالية:

1- 5 صور شخصية حديثة (زيي رسمي خلفية بيضاء سادة).

2- 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان بحجمهما الطبيعي).

3- إقرار الذمة المالية من البريد

4- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها.

5 - أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ثانيا: مواعيد التقديم

بالنسبة لخريجي دفعة 2016 اعتبارا من السبت 14 أغسطس حتى يوم الإثنين 16 أغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

بالنسبة لخريجي دفعة 2017 اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 أغسطس حتى يوم الخميس 19 أغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء

ثالثا:

يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.

رابعا:

يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

واختتم البيان: ينبغى عند الحضور لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة، الالتزام بالزى الرسمي، ارتداء الكمامة، لأنه لن يسمح بالدخول بدونها.