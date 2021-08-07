«لوجينا ومينا» طفلان يصارعان من أجل الحياة بعد رحيل أسرتيهما في حادث بالقصير

«لوجينا ومينا» طفلة وطفل ظلا يحلمان بقضاء إجازة سعيدة على شواطئ البحر الأحمر، وبينما كانا في طريقهما من بلدتهما بالصعيد إلى الغردقة، لم يكمل القدر فرحتهما، حيث فأجأهما بحادث أسفر عن مصرع جميع أفراد الأسرتين، بينما نجا الطفلان، ليواجهان الحياة بمفردهما.

نجم الحادث عن تصادم السيارة الملاكي، التي كانت تقل الأسرتين، وسيارة نقل، على طريق القصير سفاجا، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى القصير المركزي، بعد إصابتهما بإصابات خطيرة، ولم يعلما حتى الآن بوفاة أسرة كل منهما.

تعود الواقعة عندما لقي 4 أشخاص من أسرتين مصرعهم، بينما أصيب طفلان في حادث اصطدام سيارتهم الملاكي بسيارة نقل، على طريق القصير سفاجا جنوب محافظة البحرالأحمر، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين، جراء نفس الحادث، كانوا يستقلون السيارة النقل، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، بينما جرى إيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل، بطريق القصير سفاجا، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص من أسرتين كان يستقلان السيارة الملاكي، برفقة بعضهما وإصابة الطفلة «لوجينا»، من إحدى الأسرتين، والطفل «مينا» من الأسرة الأخرى، كما أصيب ثلاثة أشخاص من مستقلي السيارة النقل، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى القصير المركزي.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى القصير المركزى بأن حالة الطفلة والطفل خطيرة، وتم ايداعهما غرفة العناية المركزة بالمستشفى، مؤكداً أنهما لم يعلما حتى الآن بوفاة أسرة كل منهما، ويجري عمل الفحوصات وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهما.