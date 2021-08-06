المنشآت الفندقية: 47% متوسط إشغالات فنادق البحر الأحمر خلال يوليو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن متوسط نسب الإشغالات بفنادق محافظة البحر الأحمر خلال شهر يوليو الماضي، سجلت نحو 47% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، موضحا أن متوسط نسب الإشغالات بفنادق محافظة جنوب سيناء أيضا خلال ذات الشهر، بلغت نحو 45%.

وتابع «شهر يوليو الماضي شهد تسجيل بعض الفنادق خلال بعض الأسابيع نسب إشغال بلغت 100% من النسبة المسموح للفنادق قانونا استقبال النزلاء بها، إلا أن تسجيل نسب الإشغال يكون وفقا لمتوسط نسب الإشغال بجميع الفنادق».

السياح المصريون «كلمة السر»

وأضاف لـ «الوطن»، أن المواطنين المصريين كانت لهم اليد العليا في رفع نسب الإشغال بفنادق الجمهورية خلال الشهر الماضي، لاسيما في إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا أن السياحة الداخلية ساهمت في وصول نسب الإشغال بفنادق الساحل الشمالي إلى أكثر من 95% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الفنادق للنزلاء والمقررة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

زيادة في أعداد السياح العرب خلال يوليو

وأشار إلى إن الشهر الماضي شهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ما أدى لزيادة نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، فيما شهد شهر يوليو أيضا تراجعا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول أوروبا الشرقية، لاسيما من أوكرانيا التي اتجه سائحوها لبعض الدول الأوروبية خلال الصيف الحالي.

وأوضح «عاقل»، أن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر في ظل عودة الرحلات السياحية من روسيا، فضلا عن عودة الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا لمعدلاتها الطبيعية قبل فترة الصيف الحالي، واستمرار تدفق السياح العرب، والزيادة المتوقعة في أعداد السياح الألمان الوافدين لزيارة الغردقة ومرسى علم.