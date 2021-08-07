حركة تنقلات ضباط الشرطة في محافظة البحر الأحمر 2021
كتب:
شاذلي عبدالراضي
06:46 م | السبت 07 أغسطس 2021
مديرية أمن البحر الأحمر
صدق اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، على الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة في مدن ومراكز المحافظة، حيث تم نقل المقدم أسامة مهران، من رئيس مباحث قسم أول الغردقة إلى مفتش مباحث القسم، وتعيين المقدم إسلام عبد الحميد، رئيساً لمباحث قسم أول الغردقة.
كما تضمنت الحركة تصعيد المقدم مصطفى حلمي، من معاون قسم ثاني الغردقة، إلى رئاسة مباحث قسم ثاني الغردقة، والمقدم عصام عتيق، إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، والعقيد أحمد شلبي رئيساً لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي، للبحوث الفنية، والمقدم أحمد حوام رئيساً لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيساً لمباحث قسم شرطة سفاجا، والمقدم علاء سكران رئيسًا لمباحث القصير، والمقدم محمد زمزم رئيس مباحث مرسى علم، والمقدم نشأت مراد مباحث شلاتين، ورائد وليد قليعي رئاسة مباحث حلايب، والمقدم رامي الشربيني وكيل مباحث جوازات ميناء الغردقة.
وشملت الحركة بقاء كل من المقدم رامي الشيخ رئيساً لمباحث حماية الآداب العامة، والمقدم جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والعقيد محمود صقر لمباحث التموين، والعقيد حسام متولي لمباحث المخدرات، والعقيد محمد قنديل لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد ثروت الأشوح رئيساً لقسم العمليات بالبحث الجنائي، والعقيد محمد جاد وكيل إدارة مرور البحر الأحمر.
وكانو زير الداخلية قد صدق، قبل أيام، على تعيين اللواء محيي سلامة، مديراً لأمن البحر الأحمر، خلفاً للواء سليمان شتا، مدير الأمن السابق، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية.