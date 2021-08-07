حركة تنقلات ضباط الشرطة في محافظة البحر الأحمر 2021‪

صدق اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، على الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة في مدن ومراكز المحافظة، حيث تم نقل المقدم أسامة مهران، من رئيس مباحث قسم أول الغردقة إلى مفتش مباحث القسم، وتعيين المقدم إسلام عبد الحميد، رئيساً لمباحث قسم أول الغردقة.

كما تضمنت الحركة تصعيد المقدم مصطفى حلمي، من معاون قسم ثاني الغردقة، إلى رئاسة مباحث قسم ثاني الغردقة، والمقدم عصام عتيق، إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، والعقيد أحمد شلبي رئيساً لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي، للبحوث الفنية، والمقدم أحمد حوام رئيساً لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيساً لمباحث قسم شرطة سفاجا، والمقدم علاء سكران رئيسًا لمباحث القصير، والمقدم محمد زمزم رئيس مباحث مرسى علم، والمقدم نشأت مراد مباحث شلاتين، ورائد وليد قليعي رئاسة مباحث حلايب، والمقدم رامي الشربيني وكيل مباحث جوازات ميناء الغردقة.

وشملت الحركة بقاء كل من المقدم رامي الشيخ رئيساً لمباحث حماية الآداب العامة، والمقدم جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والعقيد محمود صقر لمباحث التموين، والعقيد حسام متولي لمباحث المخدرات، والعقيد محمد قنديل لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد ثروت الأشوح رئيساً لقسم العمليات بالبحث الجنائي، والعقيد محمد جاد وكيل إدارة مرور البحر الأحمر.

وكانو زير الداخلية قد صدق، قبل أيام، على تعيين اللواء محيي سلامة، مديراً لأمن البحر الأحمر، خلفاً للواء سليمان شتا، مدير الأمن السابق، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية.