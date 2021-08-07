طقس شديد الحرارة بالغردقة وأمطار رعدية بجنوب البحر الأحمر

تشهد مدينة الغردقة طقساً شديد الحرارة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى تحذير المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ولاذ المواطنون إلى الشواطئ العامة، هرباً من حرارة الطقس، وفي الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وتكون رعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب المحافظة، وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

وشهدت مدن جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق وجبال البحر الأحمر الشرقية، خلال الساعات الماضية، حيث استقبل الأهالي الأمطار بفرحة عارمة والزغاريد، لاستخدام مياه الأمطار في ري الصحارى الشاسعة، والتي تكتسي بالحشائش والمراعي الخضراء، حيث يستخدمونها في رعي الأغنام والإبل.

وشهدت شواطئ مدينة الغردقة توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة والخاصة وشواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث يوجد في الغردقة 3 شواطئ عامة مفتوحة للمواطنين وعدد من الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية والتي يقتصر دخولها على النزلاء فقط.

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول في جنوب البحر الأحمر، وحذرت غرفة عمليات المحافظة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وحثتهم على الإكثار من تناول السوائل والمشروبات، والتوجه إلى المستشفى فور حدوث أي مضاعفات نتيجة الحرارة الشديدة.

وأنشأت محافظة البحر الأحمر عدداً من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة، بتكلفة 572 مليون جنيه، منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وإنشاء سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير، وذلك لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول.