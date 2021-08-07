يسرا من بيروت: «الناس كلها هنا زعلانة على وفاة دلال عبد العزيز»

قالت الفنانة يسرا، إنها تأثرت وبشدة فور علمها بوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مضيفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، «أنا بكلمك من بيروت، وعايزة أقولك إن الناس في بيروت زعلانين جدا على وفاتها ووفاة زوجها سمير غانم من قبل، وكانت علاقتي بيها من أعظم ما يكون، وكان كلنا عندنا أمل أن ربنا يشفيها».

وأضافت، خلال البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، أن ما كان يجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل من قبل سمير غانم، علاقات ممتدة لأكثر من كونهم زملاء في العمل الفني، «كان بينا حجات كتير محدش يعرفها ولا من حق حد يعرفها، لأننا كنا بنعملها لأنها حقيقتنا من جوه، ومكناش بنعمل كده علشان نتمنظر».

وأوضحت أن الفنانة الراحلة لن تعوض هي أو زوجها، داعية الله أن يلهم بناتها الصبر والسلوان جراء وفاة الفنانين الكبار، «اللي هما فيه دلوقتي زي الجبل، وكلنا لازم ندعيلهم، وإحنا في الوسط الفني عيلة كبيرة ومترابطين ومتماسكين جدا، وإحنا ناس بنعرف نحب بعض بجد».

وتابعت: «أنا بنعى ولادها ومصر كلها على فقدان الفنانة دلال عبدالعزيز الأخت والأم والصاحبة الجدعة العظيمة، والزوجه الرائعة، والزميلة اللي منقدرش ننسي ليها مواقف عظيمة، الله يكون في عونهم ويصبرهم على فراقهم».

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.