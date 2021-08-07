دلال عبدالعزيز.. رحيل «وجه الفن الصبوح»

ملامح جميلة ممزوجة بقدرات تمثيلية استثنائية ووجه صبوح، فتحت لها أبواب الدراما ومهدت الطريق أمامها لتصبح بعد سنوات واحدة من أبرز الأسماء على الساحة الفنية، تميزت بقدرتها على التنوع فى أدوارها التى تدخل فى تفاصيلها ببراعة شديدة، لتصبح الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز واحدة من أبرز ممثلات جيلها.

وبقدر ما أسعدت الملايين أحزنتهم بنبأ رحيلها، أمس، بعد أكثر من 90 يوماً قضتها فى المستشفى للعلاج من آثار فيروس كورونا المستجد الذى أثر بشكل كبير على الرئة وقدرتها على التنفس، لتلحق بحبيبها وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا فى 20 مايو الماضى، حيث ظلت طوال تلك الفترة لا تعلم خبر رحيله.

أسابيع طويلة مرت عليها ثقيلة مؤلمة بسبب بعدها عن حب حياتها، فلم تجهدها آلام المرض، لكن ما أتعبها ألم الفراق، ومع عدم قدرتها على الكلام طلبت ورقة وقلماً لتطمئنه عليها، وبالرغم من أنها لم تكن تعلم خبر رحيله، لكن قلبها كان معلقاً به حتى فى الرحيل، لتأبى دلال عبدالعزيز أن تواصل الحياة دون نصفها الثانى سمير غانم، لتترك العالم بعد رحيله بـ3 أشهر.

حب دلال عبدالعزيز لسمير غانم قصة معروفة تغنت بفصولها فى جميع اللقاءات الإعلامية، وأعلنت بفخر انتصارها فى الفوز بقلبه، فروت أنها طاردت سمير غانم حتى ظفرت بقلبه، الذى كان عصياً عليها فى البداية، حتى منحته حياة أسرية جديدة، وتنجح فى الزواج منه بعد 4 سنوات.

كانت بداية التعارف بين «دلال وسمير» عندما وقفت أمامه للمرة الأولى فى مسرحية «أهلاً يا دكتور»، عام 1981، لتبدأ مشاعر الحب تتسلل إليها، وتضع الزواج منه على قائمة خطتها الأهم، رغم الفارق السنى بينهما، الذى يصل إلى 20 عاماً، مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أى فتاة تقع فى حبه بسهولة.

«سيبك منه مابيتجوزش»، هكذا كان رد النجوم على الفنانة دلال عبدالعزيز عند معرفتهم بحبها لسمير غانم، وهى القصة التى أصبحت مشهورة فى الوسط الفنى، ليؤكد سمير غانم نفسه أنها «أسطورة» لكونها نجحت فى الزواج منه، موضحاً: «بصراحة هى اللى حبتنى الأول.. وأنا ماكانش فى بالى إنى أتجوز».

«الصديقة الجدعة»، صفة التصقت بدلال عبدالعزيز على مدار حياتها، فكانت «صاحبة واجب»، لم تترك صديقاً فى محنة أو مرض دون أن تكون أول الموجودين لدعمه والوقوف بجانبه، لم تترك عزاء شخص كبير أو صغير فى الوسط الفنى إلا وتكون أول الحاضرين، حتى إن الأمر أصبح مثار سخرية من زوجها الفنان الراحل الذى أطلق عليها «عزاء عبدالعزيز».