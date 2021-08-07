إلهام شاهين: «بعزي مصر كلها والأمة العربية في وفاة دلال عبدالعزيز»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن وفاه الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، هو أمر لم يصدمها وحدها، ولكنه صدم جمهور محبيها ومتابعيها من مواطني مصر والدول العربية كافة، «إحنا بنعزي مصر كلها والأمة العربية في وفاة فنانة غالية علينا كلنا».

وأضافت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الفنانة الراحلة كان يعشقها كل الناس كما كانت طيبة وحنونة، وتقف بجانب كل من يقع في مشكلة أو يحدث له ضرر، «بجد فعلا كانت فنانة استثنائية لن تتكرر أبدا، وكنا دايما أقرب اتنين للفنانة نادية لطفي، وكنا دايما معاها في كل سنة في عيد ميلادها».

وتابعت: «كان بينا أشياء مشتركة، وأنا فقدت فرد مهم في حياتي، وكانت إنسانه جدعة وكنت بلاقيها في كل المواقف الصعبة، ودايما كنت بحس إنها أم لكل الناس وصحابها وكل اللي حواليها، مش عارفة أقول إيه، الله يرحمها ويصبر قلب دنيا وايمي وقلبي معاهم جدا».

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.