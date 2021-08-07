أيمن عزب عن دلال عبدالعزيز: «كانت ماشية بسبحة وبتصلي من غير ما تعطل العمل»

قال الفنان أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كان يعتبرها أختا كبرى، حيث إن علاقته بها وزوجها الراحل امتدت لأكثر من 30 عاما.

وأضاف «عزب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الفنانة الراحلة كانت دائما ما تقوم بتطوير أدائها الفني في مختلف الأعمال الفنية، التي كانت تظهر فيها، وكانت دائما ما تسعى نحو السمو والتعلم، كما كانت تسعى للوقوف بجانب أصدقاء المهنة في المواقف السيئة التي يمرون بها، «الست دي كانت صاحبة واجب، ومفيش عزاء أو جنازة إلا لما تحضرها، وفيه فنانين عندنا عارفين عنهم إنهم أصحاب واجب، وهي منهم».

وتابع: «دايما فيه صورة ذهنية في دماغي عنها، إنها كانت بتمشي دايما بسبحة وتذكر ربنا، وكانت تعرف مسؤولية العمل وكانت بتصلي بدون ما تعطل العمل».

وتابع: «كنا عارفين في النقابة حالتها الصحية ومدى تطورها للسوء، ولكن مصيبتين بفقدان الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز في أقل من 3 أشهر كان شيئًا صعبًا، وكان نفسي أحضر جنازة أستاذ سمير، ولكني كنت مصاب بكورونا ومقدرتش أروح العزاء أو الجنازة».

واختتم: «الفنان سمير غانم عاش طول عمره يضحكنا ويسعدنا وعمرنا ما سمعناه بيقول كلمة وحشة على حد، والله يرحمها ويحسن إليها ويصبر أولادها وأبنائها وتكون في الجنة وربنا يرفعها درجات في الجنة».