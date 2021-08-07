إلهام شاهين: «دلال عبدالعزيز كانت بتدعي لسمير إن ربنا يشفيه وهو ميت»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، هو أمر لم يصدمها وحدها، ولكنه صدم جمهور محبيها ومتابعيها من مواطني مصر والدول العربية كافة، لافتة إلى أن الفنانة الكبيرة توفيت ولم تعلم بوفاة زوجها، وكانت دائما ما تدعو له بالشفاء.

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنها وأثناء زيارتها الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز، أثناء مكوثها في غرفة العناية المركزة لم تكن تعلم بوفاة زوجها، وعندما سألتها ذات مرة عن ابنتها إيمي، ردت دلال بقولها: «تلاقيها قاعدة جنب سمير بترعاه، بتجيلي سعات تشوفني، ولكن بتروحله هو جري علشان هي روحها فيه».

وأوضحت أنها قامت بالحديث مع الفنانة دنيا سمير غانم، وطلبت منها أن تخرج والدتها من العناية المركزة لتمكث في غرفة عادية بالمستشفى، «كنت بقول لدنيا إنها لازم تخرج لغرفة عادية علشان صحابها يجولها، وهي خفت من فيروس كورونا من زمان».

وأكدت أن الفنانة الراحلة لم تكن حالتها الصحية سيئة للغاية ولم تكن موضوعة على أجهزة تنفس صناعي أو غائبة عن الواقع، ولكن تدهور حالتها الصحية حدث بسرعة وبشكل غريب وكانت وفاتها صادمة للجميع.

وتابعت: «مكنتش تعرف إن سمير توفى وكانت بتقولي إن إيمي قاعدة جنب سمير غانم علشان ترعاه، وقعدت تدعيله ربنا يشفيه، وكانت بتدعي لسمير وهي تعبانة إن ربنا يشفيه وهو متوفي، وكنت حاسة إن فيه أمل أنها تخف».