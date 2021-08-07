هل علمت دلال عبدالعزيز روحانيا بـ وفاة زوجها سمير غانم؟.. أزهري يجيب

«سمير.. سمير»، كلمة واحدة كانت ترددها الفنانة دلال عبدالعزيز قبل فقدانها الوعي، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على سرير العناية المركزة داخل المستشفى، الذي كانت ترقد به لتلقي العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك حسبما قالت مصادر بفريق التمريض في المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به الفنانة دلال عبدالعزيز.

دلال عبد العزيز لم تعرف بوفاة سمير غانم

الفنانة دلال عبد العزيز توفيت دون أن تعلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم، نظرًا لسوء حالتها في الساعات الأخيرة التي بدأت بفقدان للوعي، نتيجة توقف وظائف الكلى، أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى، وصولًا لتوقف القلب، وهو ما دفع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل، حول حقيقة رؤية الميت لأحبابه قبل وفاته.

الميت يشعر بأحبابه قبل وفاته

الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن الميت يشعر بالفعل قبل موته، ويرى أحبابه حينها، ويشعر قلبه بقرب لقائهم، لكن لا ندري بأي طريقة يراهم ويشعر بهم.

وتابع النجار، بالحديث حول سر مناداة الفنانة دلال عبد العزيز لزوجها الراحل الفنان سمير غانم قبل وفاتها، بأن الشخص قبل وفاته بفترة قليلة، يكون انتقل من الدنيا إلى الآخرة، لكن لا يستطيع أن يبوح للمحيطين به بذلك الشعور، ولا برؤيته لأحبائه الأموات، لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن الميت بالفعل يلتقي بأهله وأحبابه في الآخرة.

حالة الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها

وكانت الفنانة دلال عبد العزي تدهورت حالتها خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأت بتوقف الكلى وأعقبها توقف بعض أجهزة الجسم ثم القلب، وحاول الأطباء وضعها على جهاز التنفس الصناعي «فنتيليتور» خلال الساعات الأخيرة لكن دون جدوى.

وحسبما أفادت المصادر لـ«الوطن» فإن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها النفسية ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة فترة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة الخاصة بالتنفس حتى أنها في بعض الأوقات ترفض أخذ الدواء.