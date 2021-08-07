ابنة عمة سمير غانم بأسيوط تنعى دلال عبد العزيز: «كنت أتمنى لقاءها»

نعت «حنان غانم»، معلم خبير وعضو فني بقسم التدريب بإدارة أسيوط التعليمية وأحد أفراد عائلة الفنان الراحل سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، وقالت: «البقاء لله.. الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر إيمى ودنيا وكل حبايبها».

وأوضحت «حنان غانم»، وهي ابنة عمة الفنان الراحل سمير غانم، في نعيها، أن الفنانة الراحلة زوجة ابن خالها، وأضافت: «الله يرحمها، كنت أتمنى أن يجمعني بها لقاء، ولكن الظروف وإرادة الله حالت دون ذلك».

وغيب الموت الفنانة دلال عبد العزيز اليوم السبت، عن عمر يناهز 61 سنة، بعد معاناتها مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، حيث جرى نقلها إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس، كما أصيب زوجها الفنان الراحل سمير غانم بكورونا، إلا أنه جرى نقله إلى مستشفى في المهندسين، حتى رحيله في 20 مايو الماضي.