بحضور «غنيم» و«ضاحي».. وضع حجري أساس نادي المهندسين وأبراج بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم السبت، فعاليات وضع حجر أساس نادي المهندسين بشرق النيل، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس النقابة العامة لمهندسي مصر، والمهندس محمد ثروث، رئيس نقابة بني سويف الفرعية، وعدد من القيادات التنفيذية ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

ووضع محافظ بني سويف ونقيب المهندسين حجر الأساس لمشروع نادي المهندسين، على مساحة 5 أفدنة بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنقابة، لإنشاء نادي رياضي اجتماعي بالحي الترفيهي، حيث يجرى حالياً إعداد الرسومات المعمارية، تمهيداً للبدء في أعمال إنشاء النادي الذي يخدم أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم ويوفر كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيراً إلى أن مهندسي مصر هم أساس التنمية والبناء والتشييد في كل المشروعات، خاصة وأن الدولة المصرية شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية مشروعات تنموية غير مسبوقة، ومازالت جهود التنمية مستمرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً الشكر لمهندسي مصر، الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية بني سويف.

كما شارك محافظ بني سويف مع نقيب المهندسين في وضع حجر أساس مشروع أبراج المهندسين بمنطقة «الحمرايا»، مركز بني سويف شرق النيل، والذي يشمل إنشاء برجين سكنيين على مساحة إجمالية 2000 متر مربع، حيث يتم حالياً الانتهاء من استخراج تراخيص البناء.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بني سويف ونقيب المهندسين بافتتاح نادى المهندسين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف بعد تطويره، وتبلغ مساحته 8500 متر مربع، ويتكون من مبان إدارية واجتماعية ومطعم وكافتيريا وملعب خماسي وصالة رياضية وحمام سباحة وقاعة تدريب.