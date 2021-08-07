الأولمبية المصرية: «مع السلامة» لأي لاعب يترك بلده من أجل المال

أشاد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، بمنتخب اليد، الذي حصل على المركز الرابع بمنافسات كرة اليد الرجال، بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، موضحًا أن لاعبي منتخب اليد «رجال» لأقصى درجة، والجميع بذل جهدًا كبيرًا خلال البطولة، مؤكدًا أن لاعبي منتخب اليد، يشعرون بالضيق بسبب عدم الفوز بميدالية في الأولمبياد، وأنهم طلبوا عدم حضور حفل ختام الدورة، غدًا الأحد 8 أغسطس الحالي، كنوع من العقاب لأنفسهم.

توقعات اللجنة بحصد بعض الرياضيين للميداليات في أولمبياد طوكيو كانت صائبة

وأضاف «العريان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، اليوم، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن لاعبي اليد طلبوا أيضًا من رئيس البعثة العودة إلى مصر يوم 9 أغسطس وعدم الانتظار حتى الموعد المحدد له يوم 11، حتى ولو دفعوا فارق قيمة التذكرة من حسابهم الخاص، مؤكدًا أن توقعات اللجنة بحصد بعض الرياضيين المصريين للميداليات في أولمبياد طوكيو كانت صائبة.

اللاعب الذى يترك بلده من أجل الأموال لا نريده أن يمثلنا

وأردف سكرتير عام اللجنة الأولمبية، إن قطر حققت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق لاعبين، الأول مصري والثاني سوداني، مشيرا إلى أن اللاعب المصري الذى حصد لقطر ميدالية، هاجر منذ أن كان عمره 13 عاما ولم يكن بطلا حينها، مؤكدًا أن اللاعب الذى يترك بلده من أجل الأموال لا نريده أن يمثلنا، متابعا «مع ألف سلامة» لأي لاعب يبحث عن الأموال ويترك بلده.

الرياضة علم واحنا عارفين إمكاناتنا ومين الناس اللي رايحين وهننافس بيهم

وتابع: «الرياضة علم واحنا عارفين إمكاناتنا، ومين الناس اللي رايحين وهننافس بيهم»، كما أن البعثة المصرية بذلت أقصى جهدها في المنافسات، موضحًا أن الـ133 لاعبا شاركوا في أولمبياد طوكيو، كانوا يضعون مصر نصب أعينهم، وحصدت البعثة 6 ميداليات متنوعة، كما أن البطلة فريال أشرف، بذلت أقصى ما لديها في المباراة النهائية، وحصدت الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه، وكانت من ضمن التوقعات لحصد ميدالية في الكاراتيه.

البطلة جيانا فاروق تعرضت للظلم في الأولمبياد

وأوضح أن البطلة جيانا فاروق، تعرضت للظلم في الأولمبياد لكنها قدمت مباراة كبيرة، ونجحت في النهاية حصد ميدالية برونزية في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه، وهي أول ميدالية في الكاراتيه لمصر، مؤكدًا أن البطلة جيانا فاروق، ستحمل علم مصر في حفل ختام الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو حتى غدا الأحد 8 أغسطس الجاري، وكان من الممكن أن تحمل فريال أشرف علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو، لكن الموعد النهائي لإعلان حامل العلم كان قبل حصولها على الذهبية.

كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير

وأردف أن أصعب لحظة مرت علىّ هي فوز البطل أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث، مؤكدا أن كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير، كما أن هناك 11050 لاعب يشاركون في الأولمبياد من كل دول العالم، يتنافسون على حصد 1000 ميدالية، مطالبًا بضرورة وجود نظام مثل دوري الجامعات الأمريكية يكون قاعدة رياضية قوية ويتم اكتشاف العديد من العناصر، متابعا أنه لابد من تبادل الخبرات واستقدام مدربين أجانب لنصل إلى المستوى العالمي.