مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي عبد الرحمن الجديد، في الساحل الشمالي، قبل قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين من موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

بالأسماء.. تعرف على حالات ضحايا حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 5 مصابين، وهم «سيف مجدي مصطفى»، 12 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، و«أنس مجدي مصطفى»، 4 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالفخذ الأيسر، و«فارس مجدي مصطفى»، 10 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن والأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، و«شيماء يونس عبد الحافظ»، 37 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، و«مجدي مصطفى عبد البصير»، 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، بينما جرى نقل «رقيه عبد الكريم عبد الغفار»، 63 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة، و«طارق محمد»، 45 سنة، من القاهرة، في حالة خطيرة، وجرى عمل إنعاش قلبي له، دون استجابة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

مباحث العلمين تعاين موقع حادث الساحل الشمالي

وكشف فحص مباحث قسم شرطة العلمين أن جميع الضحايا والمصابين في حادث الساحل الشمالى مقيمين بمنطقة دار السلام في القاهرة، وتجري الأجهزة المختصة حالياً المعاينة اللازمة للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.