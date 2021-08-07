إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على طريق الساحل الشمالي

أصيب 11 مواطناً، بينهم طفل، بإصابات متفرقة، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية اللوتس، في الساحل الشمالي على طريق مطروح - الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل وحالات مصابين حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث الساحل الشمالي، وهم «سعيد السيد»، 4 سنوات، من الإسكندرية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، و«حبيبة محمد الدسوقي»، 17 سنة، من الغربية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالساق اليمنى، و«وافي محمد الأمير»، 33 سنة، من قنا، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، و«أسامة طارق عبد المقصود»، 19 سنة، من الغربية، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد علي محمود»، 23 سنة، من أسوان، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة كدمات وسحجات بالجسم.

وضمت قائمة المصابين كلاً من «أحمد حسن أحمد»، 24 سنة، من أسوان، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«عبد اللطيف حسن عبد اللطيف»، 24 سنة، من أسيوط، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، و«حمادة عبد الغني عبد الله»، 36 سنة، من سوهاج، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد علي قلدس»، 19 سنة، من أسيوط، مصاباً بجرح بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، و«عبد العظيم عطية عبد العظيم»، 25 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمود داوود أبو الفضل»، 40 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

مباحث العلمين تعاين موقع حادث الساحل الشمالي

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، ويجري فحص الحادث، والكشف عن أسباب وملابسات وقوعه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.