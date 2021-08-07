احتجاجات ضد قيود كورونا في فرنسا للأسبوع الرابع رغم ارتفاع الإصابات

رغم ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا، تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، اليوم، للأسبوع الرابع، ضد إجراءات «كوفيد-19»، التي اعتبرها المعارضون قيودًا على الحرية الشخصية.

وتأتي المظاهرة بعد يومين من تأييد المجلس الدستوري الفرنسي لمعظم أحكام قانون جديد، يوسع نطاق الأماكن التي يتطلب دخولها حمل البطاقة الصحية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

واعتبارًا من بعد غد الإثنين، ستكون البطاقة ضرورية لدخول المقاهي والمطاعم والسفر لمسافات طويلة، وفي بعض الحالات، المستشفيات.

وتعد البطاقة شرطًا لدخول الأماكن الثقافية والترفيهية، بما في ذلك دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمتنزهات التي تتسع لأكثر من 50 شخصًا.

وجاب المتظاهرون السلميون شوارع غرب باريس تحوطهم قوات مكافحة الشغب.

وتم التخطيط لتنظيم ثلاثة تجمعات منفصلة أخرى في العاصمة الفرنسية، وجرى تنظيم عشرات الاحتجاجات في الشوارع في مدن فرنسية أخرى.

كما يحتج البعض أيضًا على فرض الحكومة لقاحات «كوفيد-19» على العاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي تأييد غالبية الفرنسيين للبطاقات الصحية، التي يتم إصدارها للأفراد الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو يمكن أن يثبتوا أنهم تعافوا من «كوفيد-19» أو نتائج اختبار حديث سلبية.

ويشير المعارضون إلى أن شرط البطاقة الصحية يحد من تحركاتهم خارج المنزل ويجعل التطعيم إلزاميا ضمنيًا.

وتلقى أكثر من 36 مليون شخص في فرنسا، يمثلون 54% من السكان، اللقاح كاملا، وتلقى ما لا يقل عن 7 ملايين شخص اللقاح بعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن البطاقة الصحية في 12 يوليو.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 32 حالة وفاة، و25 ألفا و755 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفا و222 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة، خلال نفس الفترة، ستة ملايين و284 ألفا و708 إصابات.