الأقصر تستقبل أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا بعد استئناف الحركة

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، اليوم الأحد، أولي رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها 178 سائحًا فرنسيا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت: أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتي شهر نوفمبر من العام الجارى.

يذكر أن مكتب الهيئة بالاقصر استقبل مساء أمس، أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الأسبانية مدريد وتقل 114 سائحاً.