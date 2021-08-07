«وزيري»: مركب الملك خوفو وقت اكتشافه كان مفككا لأكثر من ألف قطعة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف مركب الملك خوفو عام 1954، موضحا أنه في عام 1940 قامت هيئة الآثار بتنظيف المنطقة الشمالية والشرقية والغربية للهرم للبحث عن الآثار، واكتشفوا هذا المركب الذي يبلغ طوله 42 مترًا، وكان مفككًا على أكثر من ألف قطعة.

فكرة نقل مركب الملك خوفو ظهرت عام 2019

وأضاف «وزيري»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أنه تم تجميع المركب في 10 سنوات، بينما فكرة نقل المركب ظهرت عام 2019، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك مكانا لائقا لنقل مركب الملك خوفو إليه، مؤكدًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كلف وزير الثقافة، لوضع الأساس لمتحف مركب خوفو عام 1961، بينما عملية نقل المركب كانت تراود الوزارة منذ عام 2019.

تفكيك المركب قبل نقله كان أمرًا مستحيلًا

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى أنه كان من المستحيل أن يتم تفكيك المركب مرة أخرى من أجل نقله، وتم الاتفاق على نقله كقطعة واحدة، وهناك فارق كبير بين مركب الشمس ومركب خوفو، كاشفا أن مركب الشمس كان بها دفة، لأنه يسحب، أما مركب خوفو فبه 12 مجدافًا، موضحًا أن الوزير كان يتابع بدقة عمليات نقل المركب.

وزن مركب الملك خوفو بلغ 22 طنًا

وأوضح أن المرممين الأكفاء بالمجلس الأعلى للآثار، قاموا بعمل على أعلى مستوى في مركب خوفو، وتم نقله للمتحف الكبير، وكان من الضروري التواصل مع شركات عالمية لوضع استقرار أفقي لمركب خوفو، كما تم إعداد بروفات لنقل مركب الملك خوفو بأحجام مختلفة، فوزن مركب خوفو الذي تم نقله إلى المتحف الكبير بلغ 22 طنا.

10 ساعات لنقل مركب الملك خوفو لمسافة 7.5 كيلو متر

وتابع: «السيارة التي نقلت الصندوق المعدني الذي نقل المركب كانت بسرعة 600 متر في الساعة في رحلة استغرقت 10 ساعات لمسافة بلغت 7.5 كيلو متر، وسيتم عرضه خارج المتحف المصري الكبير، كما أن مركب خوفو هو أضخم قطعة أثرية في العالم وطولها 43 مترا، وقد تم الاطمئنان على الوضع الآمن لمركب الملك خوفو بعد وصوله المتحف الكبير.

رئيس الحكومة وجه بافتتاح طريق الكباش هذا العام

وتابع: «سيستمتع الجمهور بقاعة توت عنخ أمون ومركب الملك خوفو خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، وسيتم الانتهاء من المتحف المصري الكبير نهاية العام الحالي، وسوف يشارك ملوك وزعماء ورؤساء دول العالم في افتتاحه»، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة وجه بافتتاح طريق الكباش هذا العام أيضا.