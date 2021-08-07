حلا شيحة تنعى دلال عبدالعزيز.. وتنشر صورتها بالحجاب

قدمت الفنانة حلا شيحة، خالص التعازي لأسرة الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ61 عامًا، حيث نشرت صورة للراحلة وهي مرتدية الحجاب، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله».

حنان ترك تنعي الفنانة القديرة دلال عبد العزيز

فيما علقت الفنانة المعتزلة، حنان ترك، على تغريده حلا شيحة، وقدمت من خلالها التعزية هي الأخرى، قائلة: «البقاء لله.. ربنا يصبر قلبكم.. اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين واجزها جزاء الصابرين.. اللهم أفتح أبواب السماء لروحها برحمتك يا أرحم الراحمين».

نهال عنبر تنعى الفنانة دلال عبد العزيز

وكانت الفنانة نهال عنبر، قد نعت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، قائلة: «ذكرياتي معاها كتير، جدعنة ووقوف جنب الناس، إنسانة مفيش زيّها، مفيش عزاء مارحتهوش، دلال كانت بتحب الناس، وحنينة على الناس، في مواقف كتير ليها مع الغلابة، عمرها ما كانت بتتأخر، وكانت تقولي وهجيبلك من دنيا وإيمي فلوس كمان، كانت كريمة وجدعة، ورحيلها وجع قلوبنا».

سر جروب «بركة القرآن الكريم» الذي أنشأته الراحلة دلال

وتابعت: «إحنا كنا دايما بنعمل ختمة قرآن لأي حد مننا بيتوفى، وهي خلتنا نعمل حاجة لينا إحنا مش للراحلين بس اسمها (بركة القرآن الكريم)، وعملت جروب فيه مجموعة كبيرة من الفنانين وكل واحد عليه جزء قرآن بحيث إننا نختم كتاب ربنا يوميًا».