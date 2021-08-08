نائب: فريال شرف بنت مركز شباب الأندلس بالمرج شرفت مصر كلها

توجه أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج التي خرجت منها فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو بالتهنئة للاعبة المصرية.

وكتب النائب تهنئة إلى اللاعبة في بوست على «فيسبوك»، قال فيه «فريال شرف بنت مركز شباب الأندلس بالمرج، كتبت لنا كلنا ولأهالي المرج ومركز شباب الأندلس ولمصر والمصريين تاريخا مهما جدا في الرياضة، وحصلت على أول ميدالية ذهبية لبعثتنا في طوكيو، وفازت علي المصنفة الأولى عالمياً في منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وهو مجال فخر لكل المصريين وخاصة أهالي المرج».

منظومة الرياضة في مصر تسير في الطريق الصحيح

وقال النائب أحمد علي في تعليق لـ «الوطن»: «مبروك لمصر والمصريين ولمركز شباب الأندلس ومجلس إدارته، مبروك لأهالي المرج، بطلة مصرية كافحت وعملت بجد، وهو ما يؤكد أن منظومة الرياضة في مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن مصر تتطور في الرياضة مثل كل المجالات وستصبح لها مكانتها في كل المجالات».

اللاعب المصري قادر على تحقيق الإنجازات

وأوضح النائب أن اللاعب المصري سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية قادر على تحقيق الإنجازات عالميا ولكن مع وجود استراتيجية وتخطيط جيد، مشيرا إلى أن وزير الرياضة يقوم بدور كبير وستشهد الرياضة طفرة كبيرة في عهده.

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائي من البطولة.

وكتبت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر في لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التي توجت بها وتعد ثاني ميدالية مصرية وعربية وأفريقية في الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0، كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 في قبل النهائي.