ميرنا طنطاوي تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للمشروع القومي

حصدت اللاعبة ميرنا طنطاوي على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال (أبطال واعدين - واعدين) بسيف الدين تحت 20 سنة بمحافظة بورسعيد والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وحصلت ميرنا اللاعبة المشروع القومي على المركز الأول وزن 49 كيلو سيدات على مستوي الجمهورية وتقدمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط بالشكر لمحمد طنطاوي مدرب المشروع وكابتن مديحة عبد المنعم مدربة المشروع.