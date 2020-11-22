رئيس التحرير

محمود مسلم

متحدي إعاقة بجنوب سيناء يحصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية

كتب:

حماده الشوادفي
10:27 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
البطل يوسف جلال

البطل يوسف جلال

حصل يوسف جلال سلامة، من متحدي الإعاقة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، على ميداليتين ذهبيتين، في بطولة الجمهورية للسباحة "Cp"، للاعبي الشلل الدماغي، التي انطلقت بنادي 6 أكتوبر بالقاهرة.

وأعرب البطل يوسف جلال، عن سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية، في سباحة 50 متر حرة و50 متر صدر، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق مسافات اكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه حصل على 4 ميداليات ذهبية في عدد من البطولات المختلفة ليصل إجمالي عدد الميداليات الذهبية التي حصل عليها 6 ميداليات، إضافة إلى الميداليات البرونزية.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية حريصة على رعاية الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بدعم من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أنه يجرى تدريب البطل يوسف جلال، وإعداده ليحصل على مراكز على مستوى الجمهورية في بطولات بمسافات مختلفة، موضحًا أن المسافات المناسبة لسباحين  الشلل الدماغي، هي 25 متر، و 50 متر، و 100 متر.

اقرأ المزيد:

أسقف جنوب سيناء يترأس القداس الإلهي بكنيسة موسى النبي بالطور

حفل غنائي وموسيقى عالمية.. كواليس احتفال جنوب سيناء بالكريسماس

محافظ جنوب سيناء يخصص 50 فدانا لإقامة جامعة حكومية بمدينة أبو رديس

محافظ جنوب سيناء يشهد التشغيل التجريبي لطريق "النفق - شرم الشيخ"

"البيئة" تنقذ طائرا مهددا بالانقراض من الجوارح البازية في جنوب سيناء

تشغيل طريق "النفق - شرم الشيخ" في جنوب سيناء غدا

غلق إداري لسبع مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء