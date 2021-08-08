«فيات» و»شاهين» أكثر السيارات تخريدا في مبادرة الإحلال

صرح الدكتور طارق العوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أن المبادرة تكثف جهودها لتسليم أكبر عدد من السيارات.

وأوضح لـ «الوطن»، أن عمليات إحلال السيارات والتسليم، بدأت منذ شهر إبريل بعدد 400 سيارة، وزاد هذا العدد في شهر مايو، وسلمنا 1000 سيارة في شهر يونيو، و1500 سيارة في شهر يوليو، والآن تجاوزنا 3 آلاف سيارة ونستهدف 1700 سيارة أخرى خلال الشهر الجاري.

وأشار «عوض» أن العلامة التجارية الإيطالية «فيات»، على قمة قائمة العلامات التجارية الأكثر تخريدا، ضمن مبادرة إحلال السيارات الملاكي والتى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بعد بلغت حصتها بساحات التخريد ما يقرب من 75%، بينما جاءت فى المرتبة الأخيرة بالنسبة للتخريد العلامة التجارية المرسيدس الألمانية والتى لم تتجاوز 1% من تخريدها فى السيارات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن ساحات التخريد تسلمت ما يقرب من 2000 سيارة قديمة، وهناك مزايدة سيتم إجرائها وتم الإعلان عنها فى الشهر الماضي لمشاركة الشركات المختصة بتخريد السيارات بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا تصدر فيات قائمة العلامات الأكثر تخريدًا بمبادرة الإحلال إلى الانتشار الواسع الذى حققته بعد قرار تجميعها في شركة النصر للسيارات.

وتعد سيارات فيات 128 و131، من أشهر الموديلات التى أنتجتها شركة النصر للسيارات بالتعاون مع الصانع الإيطالي.

وقال «عوض» إن ساحة تخريد محافظات القاهرة الكبرى فى الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه إسكندرية أول يمين بعد محور 26 يوليو، وتخدم هذه الساحة محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.