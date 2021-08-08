يبدأ الحجز اليوم.. شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

يبدأ اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، المصريون من ذوي الإعاقة في شراء كراسات الشروط للحصول على وحدات الإسكانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن تكون الكراسات متاحة لكل المواطنين بداية من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في كل ما يخص الخدمات الحكومية، الأوراق والمستندات والشروط المطلوبة لذوي الإعاقة، حتى يتمكنوا من التقديم في مبادرة «سكل لكل المصريين 2»، وذلك في السطور التالية..

شروط حصول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وبحسب بيان وزارة الإسكان فإنه يتم تخصيص وحدات لذوي الإعاقة، ونسبتها 5% بشرط انطباق الشروط عليهم، وهي كالآتي..

تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2021.

في حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يجب تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

يجب دفع مبلغ مقدم جدية الحجز طبقًا للوحدة المراد حجزها وذلك قبل الحجز على البوابة الإلكترونية، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ 405 جنيهات مصاريف إدارية «لا ترد ولا تسترد»، وذلك من خلال أي بريد مميكن.

المستندات المطلوبة لحصول ذوي الإعاقة على وحدة سكنية

وحتى يتمكن المصريون من ذوي الإعاقة من الحصول على وحدة سكنية يجب توفير المستندات الآتية..

استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط وإرفاقهما ضمن المستندات.

إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة «سارية».

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» «إذا كانت تعمل» وذلك إن وجد.