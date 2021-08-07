أخبار الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الأحد، حيث يسود نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح تليفزيوني، إنّه من المتوقع أن نشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، وستسجل 39 درجة على القاهرة الكبرى، ثم تسجل 37 درجة بعد غد، الإثنين.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب - شلاتين - أبو سمبل»، على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا

وأضاف الخبراء أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 26

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 33 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 38 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 19

نويبع 40 27

طابا 38 27

كاترين 35 22

الطور 40 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 29

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 37 31