نهال عنبر ناعية دلال عبد العزيز: «حاسة كأن أختي هي اللي ماتت»

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية الخاصة بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كانت تسوء بين الحين والآخر، حيث إن رئتيها قد تضررت بشكل كبير جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما مثل مشكلة كبرى في التنفس، «الحالة كانت وحشه جدا، وفي الأواخر كانت أوحش، ولما كان الأكسجين بيعلى في الدم كنا بنفرح، ولكن كان بينزل بسرعة تاني».

وأضافت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنانة الراحلة استطاعت مقاومة المرض فترة طويلة من الزمن، ولكن في النهاية لم تستطع مقاومته أكثر من ذلك حتى اختلت قوتها وتوفيت متأثرة بمرضها الأخير.

وتابعت: «أنا حزينة عليها جدا وحاسة كأن أختي هي اللي اتوفت، وبقالي معاها عشرة طويلة، ودايما كنت بكلمها وأعرف منها مين من الزملاء تعبان لأنها دايما كانت على تواصل معاهم».

وتابعت: «كانت إنسانة خيرة بصورة مش طبيعية، وجدعة ودايما كانت في ظهر صحابها، وأصيبت بتدهور وفشل رئوى شديد الأيام الأخيرة خلال فترة مرضها».

واختتمت بقولها: «ضربتين ورا بعض لدنيا وإيمي صعبين جدا، وهما كانوا مرتبطين ببعض أوي وكانوا أب وأم فعلا، وأستاذ سمير لما كان رجله وجعاه قبل المسرح كان يطلع على المسرح غول تمثيل، وكان بيعرج وهو تعبان، وهما ناس جميلة وقعدتهم حلوة وبيحبوا الناس، وبصفة شخصية دلال حاجة متتكررش ولا أستاذ سمير».