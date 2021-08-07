شيرين: دلال عبد العزيز كانت بتوزع حب وطاقة إيجابية على الجميع

قالت الفنانة الكبيرة شيرين، إنها صدمت عندما علمت بوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى أنها قررت قطع إجازتها الصيفية، لتأتي من مدينة الساحل الشمالي، من أجل المشاركة في جنازة الفنانة الراحلة، «أنا جيت من الساحل النهادرة علشان أروح العزا بكرة».

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنانة الراحلة كانت لها بمثابة شقيقتها التي لم تلدها أمها، كما كان لها الكثير من المواقف الجيدة والخيرية، معها ومع غيرها، «كانت غاية في الإنسانية، وكانت بتوزع حب وطاقة إيجابية، وبتوزع كل حاجة حلوة».

وتابعت: «يوم ما بنتي ولدت حفيدتي كانت النجمة الوحيدة اللي جات تزورني في المستشفى، وبعدها جات دنيا وإيمي، ودايما كنا بندعي لولادنا مع بعض، حتى لما بنروح السيدة نفسية».

وأوضحت: «في مرة كنا بنصور في السيدة نفسية سابع جار، وقعدنا ندعي ربنا كتير، وكانت دايما تقولي متنسيش تدعي لبناتي، أنا معنديش أخوات بنات كل أخواتي ذكور».

واختتمت: «اخويا توفاه الله بعد وفاه سمير غانم بـ10 أيام، وكنت بفكر أقلع الأسود النهاردة، لكن صحيت الصبح سمعت الخبر اللي كنت رافضه أصدقه، عايزة أقولها أشوفك على خير إن شاء الله، أنا بحبك أوي، وبقيتي في مكان أحسن من اللي أحنا فيه».