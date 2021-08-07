حسين فهمي عن دلال عبد العزيز: «كان عندي أمل ضعيف إن ربنا يشفيها»

عبر الفنان حسين فهمي، عن تلقيه صدمة شديدة بوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، قائلا «كان عندي أمل إنها تقدر تعدي الفترة دي، ولكن كنت حاسس إن وضعها غير مريح وكانت بتتألم ومكنتش بتقدر تتحرك أو تتنفس»، مشيرا إلى أنه لم يتعافى بعد من صدمته الأولى برحيل سمير غانم.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن آخر مرة هاتفها فيها كان قبل إصابتها بفيروس كورونا، وهو المرض الخطير الذي يستهتر به الكثير من المواطنين في الوقت الراهن.

وأوضح أنه كان دائما ما يقابلها وزوجها عند الفنانة ميرفت أمين في مختلف المناسبات التي كانت تجرى هناك، لافتا إلى أنه دائما ما كان يتواصل مع أبنائها من أجل الاطمئنان على صحتها، وحتى يعلم آخر مستجدات مرضها، «كان عندي أمل ولو ضعيف إني أكون مخطئ وربنا يشفيها، ولكن المرض تمكن منها بشكل كبير جدا».

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.